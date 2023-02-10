رام جمال… يحتل المركز الثالث على يوتيوب بأغنية “عامله ايه”.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر النجم رامي جمال قائمة تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” واحتل المركز الثالث بأغنية “عاملة إيه”، وذلك بعدما حققت الأغنية المليون الأول منذ طرحها يوم الإثنين الماضي.

وحصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية بعد طرحها بساعات قليلة، حيث تم تداولها بشكل واسع على جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية “عاملة إيه” من كلمات عمرو العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع موسيقي الثنائي “أحمد حسام – إلهامي دهيمة”، فيديو أحمد بدر.