اتفرج .. الصاروخ لورديانا تنشر صورة دلع في هذا المكان الغريب

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لورديانا تنشر صورة دلع في هذا المكان الغريب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت لورديانا خلال تواجدها غرفة الأسانسير، مرتدية ملابس من اللون الأسود الضيقة بالكامل مع ارتداء هاف بوت من اللون الأبيض، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه والإكسسورات ومع ترك شعرها على ظهرها.

وكانت الراقصة البرازيلية قد كشفت في تصريحات سابقة لها أن الأغاني الموجودة في جمهورية مصر العربية تختلف تماماً عن الأغاني الموجودة في البرازيل.