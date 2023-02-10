إيناس عزالدين …تحتفل بانطلاق برنامجها «أسرار وحكايات» .. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة إيناس عزالدين، بانطلاق أولى حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، على قناة “الشمس” الفضائية.

وكشفت إيناس عزالدين، بأن البرنامج تدور فكرته فى إطار متنوع شامل مابين الفني والثقافي والاجتماعي التنويري حول المشاكل التى تتعرض لها أغلب الأسر المصرية والعربية.

وتناولت إيناس عزالدين، فى أولى حلقات برنامجها «أسرار وحكايات»، عدة قضايا مجتمعية مهمة منها من السبب فى الطلاق هل الرجل أم المرأة؟ وفى الفقرة الثانية استضافت رضوى سعيد رئيس قسم الصحة الجنسية بالجمعية العالمية للطب النفسي، للحديث عن الثقافة الجنسية فى التربية، وتوعية أولادنا منذ الصغر بهذا المجال.

«أسرار وحكايات» برنامج منوعات شامل تقدمه الفنانة إيناس عزالدين، ويعرض أسبوعيا كل خميس على قناة “الشمس، فى تمام الساعة 2 ظهرا.