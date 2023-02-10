نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نوال الزغبي… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر ”انستجرام” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نوال الزغبي، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود قصير من الجلد، وحرصت على لمسات جمالية من الاكسسوارات والميك آب، وخطفت الأنظار بجمالها.



أحدث أغاني نوال الزغبي

حققت الفنانة نوال الزغبي ، أكثر من 6 ملايين مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

كليب عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.