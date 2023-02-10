درة … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة زروق عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور بإطلالة شتوية جذابة مرتديه بالطو طويل باللونين الأسود والبيج وتسريحة سعر بسيطة، ومكياجا هادئا يبرز ملامح وجهها، وعلقت علي البوست “الشيء السيئ هو أن الوقت قصير والشيء الجيد أنه لا يزال هناك بعض الوقت”.

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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل المتهمة الذي تصدر مسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على الإطلاق في منصة عرضه بمصر، وكانت تدور أحداث مسلسل “المتهمة “حول “نورهان” التي يتم اتهامها بقتل زوجها، وتتعرض لحادث يفقدها الذاكرة وتحاول الهرب من الشرطة حتى تتمكن من إثبات براءتها، وكان مكون من 10 حلقات بطولة درة، دياب، علي الطيب، عادل كرم، ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

على جانب آخر، تشارك الفنانة درة الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023، وعبرت عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، سبق وعملت معه في فيلم “مولانا” وفيلم “حديد”.