بملابس النوم الصاروخ لاميتا فرنجية… بإطلالة نار وملابس فاضحة تكشف جميع ما تحتها والجمهور مصدوم من جرأتها التي تخطت كل الحدود .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية أحدث إطلالة لها مع جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وأثارت ضجة واسعة بالملابس الفاضحة التي ارتدتها.

وعلقت لاميتا على صورها الجديدة بالقول:”أتمنى لكم يوما ملونا من خلال بعض الصور المنعشة”، وظهرت وهي في تلال الإمارات، وترتدي فستاناً أسود شفاف أشبه بملابس النوم ويكشف معظم جسمها.

وانهالت التعليقات على صور لاميتا فرنجية الجديدة، حيث أشاد الكثير من المتابعين بجمالها، لكن البعض انتقد الملابس التي ظهرت بها ووصفها بالعريانه وملابس النوم التي ترتديها الزوجة لزوجها.