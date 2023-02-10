بألوان مبهجة نيرمين الفقي …تثير الجدل على العجلة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الجينز الفاتح و نسقت معه بلوزة باللون الأوف الوايت المزين بالورد ذات اللون الأخضر.

لم تبالغ نيرمين الفقي في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التر ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.