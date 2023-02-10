أقوي مشهد ممنوع من العرض .. تسريب مشهد ليلة دخلة المومس الفاضلة صافيناز مع فنان مشهور هتعمل إيه يامجنون !! مصر كلها عارفة أنا هعمل إيه.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تزوج فارس حظو من الراقصة صافيناز، بعدما عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، واشترطت عليه أن ترى بناته أولاً لتحكم هل ستستطيع أن تتعايش معهم أم لا.

وخلال الحلقة 16 من المسلسل يخبر الريس منصور فارس الرسالة التي بعث بها سيدنا الرازي إليه، ليشيط فارس غضباً فيطلب منه منصور مجاراة أموره خوفاً على بناته.

تخرج من كليه الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة

بدأ مصطفى شعبان مشواره الفني من خلال العمل كمخرج بالمسرح الجامعي حيث عرضت له مسرحية ضمن مهرجان «الفنون المسرحية» في فرنسا، التي لاقت نجاحاً كبيراً، فقرر إخراج مسرحية أخرى حصلت على جائزة أفضل مخرج في مسابقة الجامعات.