مودل روز … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة خلال ظهورها في أحد الفعاليات لتستكمل عارضة الأزياء السعودية إطلالاتها الجريئة التي تعرضها للهجوم والانتقادات.

ظهرت بأكثر من إطلالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات الأولى اعتمدت فيها على توب بدا كحمالة صدر مطرزة والأخرى بفستان شبهها في الجمهور بباربي.

باربي السعودية

اختارت لإطلالتها الثانية اللون الوردي بتصميم الفستان القصير وأكمام ساقطة فضلا عن فتحة جانبية زادت من جرأة الفستان أما عن تسريحة شعرها فاختارت مودل روز تسريحة الشعر القصير المنسدل ومكياج ناسب ملامحها لتجتمع تفاصيل الإطلالة وتجعلها تبدو بإطلالة باربي كما وصفها متابعون.