بلقيس فتحي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة بلقيس متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

.. شاهد الان.. إطلالة الفنانة بلقيس عبر إلانستجرام

وظهرت الفنانة بلقيس بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية جمبسوت جلد لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية واضعة ميك اب رقيق يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

أغنية “أمام مرايتي” غناء بلقيس

وكانت قد حصدت بلقيس فتحي على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه “أمام مرايتي”، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه شرسه من عدد كبير من المطربين.