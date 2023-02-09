ميريام كلينك…ظهرت على الثلج بملابس جريئة ..جعلها تتعرض لهجوم شرس من المتابعين: “استحي ع دمك العالم عم تموت”.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ميريام على الثلج بملابس جريئة ما عرضها لهجوم واسع من قبل المتابعين الذين اعتبروا انه من غير اللائق نشر هذه الصورة في هذه المرحلة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وحصد آلاف القتلى والجرحى.