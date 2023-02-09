الراقصة جوهرة… تستعرض جسمها العاري على إنستجرام وكسحت سما المصري و صافيناز ومتابع: استري نفسك جننتي الشباب.. .. شاهد الان

وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة