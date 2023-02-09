الراقصة جوهرة… تستعرض جسمها العاري على إنستجرام وكسحت سما المصري و صافيناز ومتابع: استري نفسك جننتي الشباب.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الراقصة الروسية جوهرة على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
ظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة جديدة ومثيرة في حمام السباحة تستعرض من خلالها أنوثتها وجمالها خلال قضاء إجازتها الصيفية ورفعت شعرها المبلول للخلف.
وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات