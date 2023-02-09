المشهورة السعودية مودل آش تشعل مواقع التواصل بمجموعة صور فضائحية .. غلبت سما المصري و ميا خليفة

فنون - سعد محمود - استعرضت نجمة السوشيال ميديا السعودية، مودل آش، جسدها، وخاصة مؤخرتها الكبيرة، في مقطع فيديو جريء للغاية.

وظهرت مودل آش في مقطع الفيديو تقوم بحركات ايحائية فاضحة، أمام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر الفيديو، نجمة السوشيال ميديا السعودية، شبه عارية، حيث ارتدت فستانا ناعما وضيقا أظهر جميع تفاصيل وتضاريس جسدها.

وعلقت الشابة مودل آش على مقطع الفيديو الذي شاركت به عبر السوشيال ميديا، وهي تستعرض مؤخرتها قائلة: "شايفين كل شيء طبيعي" لتهنال التعليقات عليه بكثرة.

وفي الصدد، تداولت حسابات معنية بالمشاهير، وعدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مودل آش مع صور أخرى لها مماثلة في الجرأة، على نطاق واسع.

واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل، بنطال ضيق وناعم بلون بشرتها، في الصور، مما أظهرها وكأنها عارية تماما.

واعتادت مودل آش، على نشر مقاطع فيديو وصور جريئة، مما يعرضها إلى انتقادات شديدة من قبل معظم رواد السوشيال ميديا في السعودية.