ملك قورة… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة تثير الجدل في أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة ملك قورة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من احدث ظهور لها.

ظهرت ملك قورة وهي ترتدي اطلالة مثيرة، فظهرت بفستان من اللون الاسود والأبيض قصير بأكمام، مع هذا الفستان بوت من اللون الاسود، واختارت ملك أن يكون شعرها منسدلا واعتمدت ان يكون المكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية حول تنسقيها للأزياء.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك قورة مسلسل إجازة مفتوحة من نوعية أعمال الـ40 حلقة