القشطه مى سليم… تبهر المتابعين بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مى سليم متابعيها عبر صفحتهاالشخصية على “إنستجرام” بفيديو جديد لها.

ونشرت مى سليم فيديو لها عبر صفحتها على “إنستجرام” وهى تتألق بإطلالتها الأنيقة التى نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت مى سليم بإطلالة أنيقة حيث كانت مرتدية فستان أسود “أوف شولدر” حذاء بكعب عالى، وشعرها منسدلا على كتفيها.

وشوقت متابعيها وأثارت حالة من الجدل بعد كتابة “قريبا” على الفيديو، وتفاعل الجمهور معها وعلقوا قائلين: “قمر”، “الملكة”، “قمر كالعادة”.

وطرحت مى سليم مؤخرا كليب جديد “إحنا كبنات” والذى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدى.