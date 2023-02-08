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اتفرج – منة عرفة هتفرجك الرقص البلدي علي اصوله

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بيروت - ثريا شاهين - انضمت مؤخرا الممثلة الشابة منة عرفة إلى تطبيق “تيك توك” وبدأت تشارك جمهورها بفيديوهات لها.

في أحدث فيديو نشرته منة ظهرت ترقص على أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس.

تلقت منة تعليقات كثيرة على الفيديو، البعض وجه لها انتقادات بسبب تغيير شكلها واتهمها أنها غيرت ملامحها بإجراء عمليات تجميل، كما علق البعض على خسارتها الكبيرة للوزن، مؤكدين أنها تحتاج لزيادة الوزن بعض الشيء لأن هذا الشكل لا يليق عليها.

https://www.tiktok.com/@mennaarafa/video/6882812964647210241?referer_url=https%3A%2F%2Felbashayer.com%2F&referer_video_id=6882812964647210241


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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