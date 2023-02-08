نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لقاء سويدان… بإطلالة جريئة باللون الاسود تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بعدد من الصور الجديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت بإطلالة جذابة بوضع مكياجا هادئا ابرز ملامح وجهها، وشعرا منسدلا علي كتفيها ومرتدية ملابس باللون الاسود، وعلقت على الصور كاتبة ” صباح الخير”.

يذكر ان آخر اعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “القاتل الذى أحبنى” وجسدت شخصية تدعى إسمها ليلى سيدة أعمال غنية ورائها أسرار وحكايات كثيرة مع كل من الفنان هانى رمزى ووالده فى العمل الفنان أحمد فؤاد سليم فى إطار انسانى كوميدي.

يذكر أن مسلسل “القاتل الذى أحبنى” من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وعرضت للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية “سيد درويش” وقدمت من خلالها شخصية “جليلة العالمة”، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى،،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.