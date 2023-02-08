جنا عمرو دياب بقميص نوم ارتمت بين أحضان صديقها الوسيم ويده تعبث بجسدها العاري.. فينك يا هضبة بنتك حامل بدون زواج (صور)

فنون - سعد محمود - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور جريئة ل جنا عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، وصفها المتابعون بالفاضحة والغير أخلاقية.

الصور التي سبق أن نشرتها حنا عمرو دياب عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، ظهرت فيها في أحد الملاهي الليلية وهي ترتدي فستان أسود جريء، مما عرضها لموجة حادة من الانتقادات.

وحرصت جنا عمرو دياب على الظهور بتسريحة شعر بسيطة، إلا أن إطلالتها عرضتها لموجة حادة من الانتقادات، حيث قال أحد متابعيها: «دي لابسة فستان ولا قميص نوم؟».

جنا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت جنا دياب الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت جنا بإطلالة شتوية جذابة مرتدية فستان ابيض انيق، ما أثار إعجاب متابعيها.

جنا دياب بإطلالة ساخنة رفقة صديقها

أثارت جنا عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع بعد نشرها مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء قضاء عطلتها مع صديقها.

وانهالت العديد من التعليقات على جنا عمرو دياب، توجه لها اللوم والعتاب على ما تنشره عبر حسابها على انستجرام، منها: مين باباكى عمرو دياب؟ وموقفه من اللى بتعمليه؟.

وطالت أيضا التعليقات القوية، شقيقها عبد الله عمرو دياب والذى علق على صورها والفيديوهات، قائلا: “الملكة أو Queen"، ليرد عليه عدد من متابعى جنا عمرو دياب بقوة ويوجهون له عدد من التعليقات بها لوم وعتاب أيضا.

وكانت جنا دياب قد ظهرت في إطلالة سابقة وهي برفقة صديقها أيضاً، مرتدية فستان طويل باللون الأسود، وتاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

جنا دياب تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة

احتفلت جنا دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها على السوشيال ميديا صور وفيديوهات من الاحتفال الذي ظهرت فيه برفقة اصدقائها. مرتدية توب من الحرير باللون البينك باكمام مرفوعة ومكشوف من منطقة الصدر .

وتركت جنا عمرو دياب شعرها الويفي منسدلا على اكتافها وظهرها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وأكملت جنا إطلالتها بلكماست ناعمة من المكياج، فقامت بإختيار الكحل الاسود والماسكرا والآي شاد بألوان ناعمة، مع احمر شفاه باللون الاحمر الهادئ.

كما اختارت جنا عمرو دياب بعض الأكسسورات البسيطة التي تتناسب مع إطلالتها، حيث ارتدت قرطين ناعمين من اللؤلؤ مع قلادة بسيطة باللون الفضي .

جنا عمرو دياب تستعد لإطلاق أحدث أغانيها

غنت جنا عمرو دياب في حوار لها مع ET بالعربي، واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية ”.

وعبرت جنا عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.

وعانت جنا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها به منذ أيام في منشور لها على إنستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.

وأشارت جنا عمرو دياب إلى انضمامها لمشروع موسيقى رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله لكنها أكدت مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، تعبر من خلاله عن وجهة نظرها في الموسيقى.