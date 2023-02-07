بصدر مكشوف ومثير .. الصاروخ ميرهان حسين: صوري بالمايوه عالبحر جابتلي عرسان كتير

فنون - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة ميرهان حسين خلال لقائها مع برنامج عرب وود أنها تلقت عروض زواج كثيرة بعد نشر جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرا على شاطيء البحر.

أعلنت ميرهان حسين عن مدي حبها للبحر موضحه إنها تفضل وقت الصيف وتستمتع بأوقاتها فيه وتحب البحر والتصوير كثيرا.

أوضحت ميرهان عن سبب مشاركتها العديد من الصور علي المواقع التواصل الأجتماعي قائلة "بحب استمتع بوقتي وأشارك الناس اللي بيحبوني معايا، الصور دي جبتلي عروض جواز كتير أوي".

الجدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين أعلنت أنها تعاقدت مؤخرا علي بطولة مسلسل الونش مع النجم محمد رجب

يشارك البطولة عدد من النجوم في المسلسل بجانب ميرهان حسين ومنهم محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي ومسلسل "الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

يعتبر مسلسل الونش هو التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم "الخلبوص" عام 2015 والعمل الثاني هو مسلسل "علامة استفهام" الذي عرض في موسم رمضان 2019.

يذكر أن عرض مؤخرا للفنانة ميرهان حسين في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مسرحية الليلة الكبيرة.

شارك البطولة في العرض عدد من النجوم ومنهم نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، والمسرحية من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.