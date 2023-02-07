استلقت على السرير بطريقة فاضحة أمام الطبيب.. هيفاء وهبي تعمل جلسة مساج لمؤخرتها وتصرخ .. شوي بتـوجع بس حلو وممتع

فنون - سعد محمود - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سبق وأن قامت بنشرها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستغرام"، وظهرت خلاله وهي تخضع لجلسة مساج لمؤخرتها “Lipo Massage”.

الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه هيفاء وهبي وهي بوضعية مثيرة، ومستلقية على بطنـها على سرير المساج وتقوم بتصوير نفسها سيلفي.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن شعورها بالألـم خلال خـضوعها لجلسة “Lipo Massage” للحفاظ على رشاقتها، مؤكدة أن الرشاقة تستحق هذا الألـم الذي تشعر به.

وعن قوّة الألـم الذي تسببه جلسة المساج على الجـسم والمـؤخرة، قالت وهبي: شوي بتـوجع بس it’s worth it.

وهيفاء وهبي هي فنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المثيرة للجدل، واطلالاتها الجريئة التي رشحتها لتكون ضمن قائمة مجلة “askmen.com” للنساء العشر الأكثر جاذبية في العالم العربي وهي القائمة التي ضمت الملكة رانيا، والمطربة اللبنانية مي حريري.

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