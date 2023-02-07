مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار بالاحمر النارى .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات مجموعة صور من آخر ظهور لها.

ظهرت مي سليم وهي ترتدي اطلالة جذابة فارتدت بدلة فورمال من اللون الاحمر واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا وفضلت ان يكون المكياج ناعم وبسيط من الالوان النود.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية.

الجدير بالذكر ان مي سليم طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “إحنا كبنات”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل دنيا تانيه الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٢.