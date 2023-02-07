رضوى الشربيني… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الاعلامية رضوي الشربيني عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من كواليس تصوير برنامجها هي وبس

ظهرت رضوي وهي ترتدي اطلالة جذابة فارتدت جاكت جلد من اللون الاسود وبنطلون من نفس اللون ونسقت معه بوت من اللون الاسود مطرز بفصوص من اللون الفضي.

علقت رضوي أسفل الصور قائلة “امرأة أربعنية وافتخر”، تفاعل الجمهور مع هذة الصور ونالت اعجاب عدد كبير من متابعي رضوي وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها، وأكد عدد كبير منهم أنه لا يظهر عليها هذا العمر.

يذكر ان الإعلامية رضوي الشربيني تقدم برنامج هي وبس الذي يعرض عبر قناة سي بي سي سفرة ويعرض البرنامج أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر.

فكرة البرنامج هي نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها .