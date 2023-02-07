بدون ذرة حياء .. المومس الفاضلة عبير صبري تصرخ بالراحة عليا الله يسترك بمشهد محذوف من فيلم عصافير النيل مع فنان مشهور والمخرج يأمر بمواصلة التصوير .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - عادت الفنانة عبير صبرى إلى أستوديوهات تصوير مسلسل “جميلة” بطولة ريهام حجاج،

وذلك بعد حصولها على إجازة أسبوع، بسبب إصابتها بتورم فى عينها إثر معاناتها من “حساسية فى العين

وكانت قد شاركت النجمة عبير صبرى، متابعيها بصورة تجمعها بالنجمة ريهام حجاج والفنان هانى عادل من كواليس تصوير مسلسل ” جميلة”عبر حسابها على إنستجرام،

وكتبت على الصورة قائلة:” من تصوير مسلسل جميلة الخناقة حامية آوي بين نيرمين وجميله أنا عن نفسي متحمسة أوى انتظرونا في صراع كبير جميلة نيرمين وزياد”.