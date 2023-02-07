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وظائف خالية في مصر من الصحف

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مطلوب للعمل في الإسكندرية

مطلوب مندوبين مبيعات.

وظائف في مجال الامن والحراسة والخدمات الامنية.

وظائف خالية في مصر اليوم. وظائف جمعية المستقبل للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة مطلوب اعضاء هيئة تدريس، وترسل السيرة الذاتية الى البريد الالكتروني. منشور بتاريخ اليوم 19/3/2022 بجريدة الاهرام.

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: Trying to access array offset on value of type bool inon line: Trying to access array offset on value of type bool inon line وظائف خالية في المحافظات المصرية اليوم من الصحف 19/3/2022 التخطي إلى المحتوى

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