مايوه شفاف وجرئ المومس الفاضلة صافيناز ترقص بالبكيني على أحد الشواطئ .. ومتابع كسحتي انجي خوري وشمس الكويتية 

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة صافيناز جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

ظهرت صافيناز بالصور مرتدية مايوه مثير وبدت متواجدة على أحد المسابح، وتعرض جسمها لأشعة الشمس الحارقة، وعلقت قائلة: “صباح القشطة يا حلوين”

لا تختلف صافيناز كثيراً عن سما المصري التي تعرض جسدها مقابل حصد المزيد من المشاهدات.

تعتمد صافيناز في رقصها الستربتيز بعيدة كل البعد عن الرقص الشرقي المعروف بالفنون الراقية مثل الرسم والشعر والأدب والموسيقى.

مؤخراً قالت صافيناز في أحد المقابلات إنها تعتبر منافسة قوية لراقصات جمهورية مصر، وتبقى الأعلى أجرًا وتأخذ 30 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

قبل ايام قليلة نشرت الراقصة مقطع فيديو جديد لها من داخل غرفة نومها في أحد الفنادق عبر حسابها الخاص ظهرت في المقطع وهي عارية مجردة من الملابس، ومن المرجح أنها كانت تقوم بجلسة مساج يتضح ذلك من خلال وجود مجموعة من الكريمات بجانبها.

كانت نائمة على السرير الخاص بها بدون ملابس وغطت جسدها بملائة السرير، وباشرت في تمشيط خصل شعرها مستخدمة في ذلك أصابع يديها والتقطت الفيديو، ثم وضعت أغنيه هندية من خلال خاصية الموسيقى في تطبيق انستجرام.

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