هدى الاتربي… بإطلالة جريئة بالاحمر النارى تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هدى الأتربي مجموعة صورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

وظهرت الفنانة هدى الأتربي بإطلالة حمراء تبرز من خلالها أنوثتها.

حيث ارتدت فستان أحمر قصير بصيحة الكات، ونسقت معه كلاتش من الجلد باللون البيج.

واختارت أن تترك شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج مناسب مع إطلالتها بدرجات النود الناعمة.