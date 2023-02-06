المقطع الممنوع من العرض للفنانة غادة عبد الرزاق خلعت جميع ملابسها في غرفة النوم فهجم عليها أحمد زكي كالأسد وهو يصرخ أنا مولع نار بالفيديو

فنون - سعد محمود - أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” نشر مشهد من فيلم “البطل” الذي عرض في 1997، وجمع المشهد بين الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان يجسد دور “حودة”، والفنانة غادة عبد الرزاق، بدور”زوجة صاحب ورشة النجارة” التي يعمل فيها حودة.

ويبدأ المشهد المثير للجدل، بظهور غادة عبد الرزاق وهي في منزلها بملابس نوم مثيرة، تنتظر “حودة” الذي طلبت منه الحضور إلى المنزل، وعندما وصل حودة فتحت له الباب وطلبت منه إصلاح الدولاب في غرفة النوم، فسألها “حودة” عن المشكلة فأجابت بكلمتها المشهورة “الدولاب عايز يستريح”.

بدأ حودة باصلاح الدولاب، لكن زوجة النجار اقتربت منه لتحتضنه من الخلف، وتبدأ بإغرائه، وعندما شاهدت عليه الخوف حاولت تهدئته وسألته أنت خايف ليه، ليرد عليها بقوله”أنا مش خايف، أنا مولع نار، مولع ناااااار”، ثوم تتوجه معه على السرير وتبدأ القبلات الساخنة، لينتهي المشهد بظهور جزء من ظهر غادة عبد الرزاق وهي عارية تماماً.

وفيلم “البطل” هو فيلم مصري أنتج عام 1997، وهو من أحمد زكي، ومصطفى قمر، ومحمد هنيدي، واخراج مجدي أحمد علي.