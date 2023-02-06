مايا دياب… بإطلالة جريئة في حفلها فى المكسيك .. والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كتب : اسر وليد

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ضخما في المكسيك، أمس الأحد.

ونشرت مايا دياب صورًا لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت مايا في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا قصيرًا، وعلقت: “يالها من ليلة مجيدة، المكسيك”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “جمالك استحوز على قلبي، واو، رائعة، أناقة وجمال، أعشقك، أحبك، ياقلبي، أجمل طلة، تهبلي، تحية لك، الديفا، حلو اللوك، حبك ملك حياتي كلها، إيه الحلاوة دي”.