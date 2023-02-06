لقاء الخميسي… بإطلالة ساحرة تبهر المتابعين بجمالها فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة لقاء الخميسي

وظهرت لقاء الخميسي وهي ترتدي جمبسوت كط باللون الأصفر، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها، وعلقت على الصور قائلة: “نحن نرى الناس بقلوبنا، شكرًا لكل اصدقائي الأعزاء، اللي كتبوا كلام جميل ومعبر وملئ بالحب والدعم بحبكم”.