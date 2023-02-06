درة … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور لها خلال خروجها في ساعات النهار

ظهرت درة وهي ترتدي جاكت من اللون الاسود ونسقت تحته توب من اللون الابيض واختارت ان يكون شعرها منسدلا، واعتمدت أن تظهر بلوك طبيعي بدون مكياج.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

الجدير بالذكر أن يعرض الآن للفنانة درة فيلم جدارن، وذلك عبر منصة Watch iT والفيلم من نوعية السيكودراما والرعب الاجتماعي، وتجسد “درة” فيه شخصية مريضة نفسيا تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب أزمة تمر بها.