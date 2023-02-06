ساندي… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ساندي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي وهي ترتدي فستان مثير باللون الأسود، مكشوف من الاكتاف، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي.

وطرحت المطربة ساندي، مؤخرًا أغنية بعنوان “الحالة حالة”، وهي ثاني أغنيات المينى ألبوم الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أسامة الهندي.