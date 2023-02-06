هو التمثيل كدا .. المشهد الممنوع من فيلم مشهور بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الزعيم

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت يسرا مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي لموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام توثق من خلاله إطلالتها في احتفالية الأفضل joy awards التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية

خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين عبر حسابها الرسمي.

وظهرت يسرا، في مقطع الفيديو بإطلالة مرتدية خلالها فستان من اللون الوردي، الذي لفت أنظار الكثير من الحاضرين في احتفالية joy awards، وذلك نتيجة لإقبال العديد من الأفراد عليها لالتقاط الصور التذكرية

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