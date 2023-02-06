نوال الزغبي… بإطلالة رائعة تخطف الأنظار.. والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، كشفت عن صورا منها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت نوال، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “جاهزة للعشاء”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “أجمل ملكة في العالم” ، “الجمال والأناقة” ، “في الحسن لا قبلك ولا بعدك”، “طول عمرك رمز الأناقة والرقي” ، “جمال لبناني” ، “أحلى نوال بالدنيا” ، “قمر” ، “انتي جميلة بكل المعاني” ، “جميلة أوي”.