أصالة… تخطف الأنظار بإطلالة شبابيه ساحرة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة أصاله عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من آخر جلسة تصوير لها.

ظهرت أصاله بإطلالة شبابية فارتدت فستان من اللون الاسود طويل مطرز واعتمدت ان يكون شعرها مموج ووضعت مكياج ناعم يوضح ملامحها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة، ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات التي تغزلوا من خلالها في جمالها وأناقتها.

يذكر ان الفنانة أصاله أثارت الجدل مؤخرا علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب انتشار فيديو من كواليس برنامج اكتشاف المواهب “سعودي أيدول”وهي تدخن السجائر الإلكترونية وسط زملائها في لجنة تحكيم البرنامج.