فيديو مسرب لـ الراقصة جوهرة والمومس الفاضلة صافيناز هزة يمين وهزة شمال بوصلة رقص قوية .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان محمد التاجي عن رأيه في الراقصات الموجودين في الوقت الحالي، مُشيراً إلى أن أغلبهم يقدمون فن مثير للغرائز وخاصةً صافيناز، وجوهرة

ورد محمد التاجي فى تصريحات تليفزيونية بأن الراقصة ليست فنانة وأموالها حرام، حيث قال:”مش أنا العبد الفقير لله اللي هحكم في الحلال والحرام، بشوف جوهرة وصافينار بيقدموا حاجة تانية غير إن ده فن رقص”.

وأضافمحمد التاجي :”تحية كاريوكا، وزينات صدقي كانوا بيقدموا فن بجد، مبيقدموش شئ يثير الغرائز، وكان في نبوية مصطفى تحب تتفرج عليها، كان عندها ليونة في جسمها”.

وفي سياق آخر، شارك محمد التاجي في دراما رمضان الماضي بثلاث مسلسلات هما “فاتن أمل حربي”، “ملف سري”، “دايما عامر”، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً. مسلسل “دايما عامر”، بطولة لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرون من النجوم.

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