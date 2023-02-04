كما ولدتها أمها.. فيديو جديد تتحدى به اشهر الراقصات وفيفي عبده سقوط ملابس المومس الفاضلة صافيناز  وظهور مناطق حساسة من جسمها .. اتفرج والجمهور غلبتي جوهرة وسما المصري .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تستعد الراقصة الاستعراضية صافيناز لإحياء 3 حفلات ليلة رأس السنة فى 3 فنادق مختلفة بالقاهرة.

كما تحيى الراقصة صافيناز 5 حفلات على مدار الأيام المقبلة قبل ليلة رأس السنة.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز فى السينما فيلم “إنت حبيبى وبس” والذى عرض عام ٢٠١٩ .

وفيلم “إنت حبيبى وبس” من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية