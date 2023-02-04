نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف …تتالق بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتألقت بإطلالة كاجوال من الاقصر، ببنبطلون ابيض، وسويت شيرت اسود.



يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” مع محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.