نسرين طافش… تشارك جمورها صورة دلع في هذا المكان.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان مخصص لألعاب الرياضية، مرتدية ملابس رياضية ضيقة من اللون الرمادي المكشوفة من منطقة الصدر بشكل كبير بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه.