جنا عمرو دياب…تظهر بجلسة تصوير داخل الحمام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، لجلسة تصوير داخل الحمام، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “جميلة جدا”، “الملكة”، “القمر”.

على جانب آخر، كانت الجهة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في ناموس قطر، يوم 14 فبراير، أجرت تعديلات جديدة على إجراءات تنظيم الحفل.