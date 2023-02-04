ياسمين الخطيب… بفستان ضيق مثير.. أنثى بمعنى الكلمة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الكاتبة الصحفية والإعلامية الجميلة ياسمين الخطيب على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على الانستجرام على خاصة الاستوري، مما أثارت حالة من الإعجاب والإثارة من قبل متابعيها.

وظهرت الجميلة ياسمين الخطيب في الاستوري بصورة جديدة لها وهي ترتدي فستان أسود ضيق مجسم يبرز تفاصيل جسمها الممشوق، والذي كشف عن أناقتها وجمالها ورشاقتها الجذابة.

في حين اعتمدت ياسمين الخطيب عرة تطبيق مكياج بسيط بألوان ترابية ناعمة أبرز ملامح وجهها، وعيونها الفتانة، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلاً على ظهرها لتستكمل أناقتها.