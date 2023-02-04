سميرة سعيد… بإطلالة شبابيه ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سميرة سعيد إطلالتها الخاصة التي حضرت بها في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حضورها احتفالية تكريم صوت الأرض .

إطلالة سميرة سعيد

وظهرت سعيد في الصورة مرتدية فستاناً أحمر واسع مكشوف الأكتاف بشكل بسيط مع تسريحة شعر كيرلي، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الثقيل الذي يبرز ملامح الوجه.

وكان فستان سميرة سعيد من تصميم دار الأزياء العالمية لابورجوازي، والذي كان تصميمه الأصلي ذات فتحات عند الأقدام لكن يبدو أن سعيد رأت أنها لن تكون مناسبة لحفل في المملكة العربية السعودية لذا قررت أن تظهر بشكل أكثر احتشاما.

وجذبت إطلالة الديفا أنظار جمهورها لا سيما وأنها بدت رشيقة.