نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نرمين الفقى صور جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة جذابة بتوب أسود جذاب، مع تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

ويذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى كان مسلسل “أبو العروسة 3″، الذى عرض فى 29 يناير 2022، من بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، تأليف وإخراج هانى كمال .