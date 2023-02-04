أنغام… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة أنغام عدة صور، من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستجرام”.

وظهرت أنغام، بإطلالة ساحرة مرتديه فستاناً طويلاً وأنيق باللون البنى

اللامع، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية “عارفة قيمتى” التى تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب يوم 9 أغسطس الماضى، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة.