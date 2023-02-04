فيفي عبدة تتحدى الجميع بالأبيض المكشوف في وصلة رقص شرقي ..ومتابع بطل من يومك

فنون - سعد محمود - نشرت الفنانة فيفي عبده ، صورة جديدة لها عبر ميزة استوري ، عبر حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية ، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وظهرت فيفي عبده في جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية ، مرتدية فستانًا من اللون الأبيض الكامل مكشوفًا من منطقة الظهر ، مع وضع فرو عليه ، لكن من الناحية الجمالية ، استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

تصدرت الفنانة الأداء محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية.