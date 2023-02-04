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فيفي عبدة تتحدى الجميع بالأبيض المكشوف في وصلة رقص شرقي ..ومتابع بطل من يومك

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فنون - سعد محمود - نشرت الفنانة فيفي عبده ، صورة جديدة لها عبر ميزة استوري ، عبر حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية ، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وظهرت فيفي عبده في جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية ، مرتدية فستانًا من اللون الأبيض الكامل مكشوفًا من منطقة الظهر ، مع وضع فرو عليه ، لكن من الناحية الجمالية ، استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

تصدرت الفنانة الأداء محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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