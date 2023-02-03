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الصاروخ فيفى عبدة تنافس سما المصري و صافيناز محدش يصورنى من تحت.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة فيفي عبده، طلبًا غريبًا ورسالة للمصورين عند التقاط الصور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهرت في فيديو بـ”فيلتر” عروسة بفستان أبيض، وتحدثت قائلة: “أنا طالعة اقولكوا رسالة واحدة بس أرجوكم أي حد بيصورني في أي مناسبة ابقى طلع الكاميرا لفوق”.

وتابعت فيفي عبده: “اللي بيصورني من تحت بيطلع اللغد وبرجع متعقدة في حياتي، أنا مش هعرف أعمل عمليات للغد.. من فضلك ابقى ارفع الكاميرا وانت بتصورني، علشان اللغد ميطلعش”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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