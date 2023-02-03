اتفرج .. مني فاروق تفاجئ الشباب بالمايوة الجديد ومتابع: احلى من سما المصري و صافيناز

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تفاجئ الشباب بالمايوة الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها على خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان قريب من البحر رفقة صديقة لها مرتدية مايو من اللون الأسود والمخطط بأبيض وتقوم وراء صديقتها بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.