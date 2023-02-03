اعترافات مثيرة.. صافيناز رقصي مافيهوش إغراء والستات بيتحرشوا بيا..ومتابع هو مين زيك يا بطل.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أنا متميز وكل الراقصين يقلدونني .. بالإضافة لكوني ممثلة لها تاريخ في السينما ونجمة شباك التذاكر ، فإن رقصي لا يحمل إغراء ، وسأعتزل عن الرقص بمجرد بلوغ سن الشيخوخة ، وإذا كان لدي طفل فسأكرس نفسي لرعايته وترك الرقص ، وجمهوري من النساء أكثر من الرجال ، ولم أتعرض للمضايقات من قبل الرجال لكنني تعرضت للمضايقات كثيرًا من قبل النساء جاء ذلك في إطار حوار الراقصة صافيناز حيث كشفت عن أسرار عملها في مجال الرقص ورأيها في ارتفاع أجور الراقصات وأمور أخرى.

أنا مميزه لأنهم جميعًا يقلدونني ولم يقم أحد بحركة جديدة كلهم ​​يقلدون حركاتي وملابسي حتى كلمة أحبك أيها الناس الجميلين ولست مجرد راقصة.

أنا ممثلة و لدي تاريخ في السينما وأفلامي كانت ناجحة للغاية ولم يفعل أحد ما فعلته وأنا أستعد لفيلم جديد وستكون مفاجأة كبيرة لدي هدف سأستمر في التمثيل وأنا صنعت 5 أفلام وكنت بطلاً وكنت نجمة شباك التذاكر وكانت أفلامي من بطولة غادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز وهذا شيء يشرفني وأنا أكيد لدي سيناريو جاهز.

بالنسبة لي لا يمكنني أن ألقي في كل مكان ومعظم الأماكن التي أرقص فيها لا تحتوي على الكحول لأنها حفلات عائلية. .