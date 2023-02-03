وحش الكون ياسمين عبد العزيز… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان القمر

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمشاركة جمهورها صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بضحكة ساحرة، مرتدية فستانا أنيق باللون الأزرق، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “ضرب نار”، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللى ملوش كبير” العام قبل الماضى.