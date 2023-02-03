القشطة سما المصري… تنشر صورتها بـ”المايوه” وتعلق:الليلة يا عمدة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تأبى الفنانة المصرية سما المصري، أن يمر يوم دون أن تثير الجدل بصورها المثيرة وفيديوهاتها الجريئة، عبر حسابها على “إنستجرام”.

ونشرت سما المصري” صورة لها وهي ترتدي المايوه على حمام السباحة، وكتبت عليها “الليلة يا عمدة”، وهو ما اثار غضب المتابعين، الذين وصفوها بأنها تتعمد إظهار جسدها وكتابة تلميحات جنسية لإثارة مشاعر الجمهور واستفزازه.