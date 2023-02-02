شاهد .. بسبب هذه الإطلالة الفاضحة والغير أخلاقية لـ رولا يموت.. وهي دون ملابس بالكامل هيفاء وهبي تبرأت من شقيقتها! – صور

شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسبب هذه الإطلالة الفاضحة والغير أخلاقية لـ رولا يموت.. وهي، دون ملابس بالكامل هيفاء وهبي تبرأت من شقيقتها! – صور على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - من جديد، نشرت رولا يموت شقيقة الفنانة اللّبنانية هيفاء وهبي صور لها وهي عارية بالكامل، فيما اكتفت بوضع بعض “الزينة” على الأماكن الحساسة.

في التفاصيل، عادت ​رولا يموت​ لإثارة الجدل من جديد، ونشرت صور جديدة وجريئة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت من خلالها عارية من الأعلى، اذ تخلت عن كل شيء، واكتفت بوضع بعض الإكسسوارات.

صور رولا أثارت الجدل كثيرًا عبر إنستغرام، لأن إطلالتها كانت فاضحة وغير أخلاقية وجنسية بامتياز.